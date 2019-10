Gepubliceerd op | Views: 240 | Onderwerpen: autoindustrie

PARIJS (AFN/RTR) - De voorgenomen fusie van automakers Fiat-Chrysler en PSA krijgt de zegen van de Franse regering. Minister Bruno Le Maire van Financiën noemt de plannen om samen te gaan "goed nieuws". Wel blijft de bewindsman kritisch kijken naar eventueel verlies van banen.

PSA, het concern achter de automerken Peugeot, Citroën, DS en Opel, maakte donderdag bekend samen te willen gaan met het Fiat-Chrysler. Daarmee zou de op drie na grootste automaker ter wereld ontstaan. "Dat biedt ons de omvang die noodzakelijk is voor autonoom rijdende en elektrische auto's", stelt Le Maire

De Franse staat heeft zo'n 12 procent van de aandelen van PSA in handen en heeft een zetel in het bestuur van de automaker. Of dat laatste zo blijft na de samensmelting met Fiat-Chrysler, kon Le Maire nog niet zeggen.