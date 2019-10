Economie eurozone iets sterker dan verwacht

Gepubliceerd op | Views: 757 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De economie van de eurozone is in het derde kwartaal met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat meldde het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopig cijfer.

De groei kwam daarmee iets sterker uit dan gedacht. Economen hadden in doorsnee gerekend dat het bruto binnenlands product (bbp) van het eurogebied, de negentien landen waar met de euro wordt betaald, met 0,1 procent zou toenemen. In het tweede kwartaal was ook een plus van 0,2 procent te zien.

Voor de gehele Europese Unie van 28 landen meldde Eurostat een groei van 0,3 procent op kwartaalbasis, tegen 0,2 procent in het voorgaande kwartaal.

ING-econoom Bert Colijn schreef in een reactie dat het enigszins geruststellend is dat de economie van de eurozone niet is vertraagd in het derde kwartaal, maar dat de zorgen over verdere afkoeling wel blijven bestaan, mede door de zwakte in de Europese industrie. Recente data geven aan dat het vierde kwartaal moeizaam is begonnen, met ook risico's door de handelsspanningen en de brexit, aldus de econoom.