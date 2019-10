Vrijspraak oud-toplieden Deutsche blijft staan

Gepubliceerd op | Views: 382

KARLSRUHE (AFN/DPA) - Voormalige topbestuurders van Deutsche Bank zijn ook in hoger beroep vrijgesproken van meineed. De hoogste rechtbank van Duitsland achtte niet bewezen dat oud-topmannen Jürgen Fitschen, Josef Ackermann en Rolf Breuer onder ede hebben gelogen.

Deutsche Bank raakte ruim zestien jaar geleden verwikkeld in een conflict met mediamagnaat Leo Kirch. Die betichtte Breuer ervan een groot aandeel te hebben gehad in het bankroet van zijn imperium in 2002, door op televisie te spreken over de benarde kredietwaardigheid van Kirch Media. Duitse openbaar aanklagers betichtten Breuer, Ackermann en Fitschen ervan valse verklaringen te hebben gegeven tijdens de behandeling van de zaak.

Een lagere rechtbank ging in 2016 al niet mee in die aantijgingen. Het Bundesgerichtshof zag in het hogere beroep ook geen tegenstrijdigheden of hiaten die de eerdere vrijspraak ongedaan zouden maken.

Nabestaanden van de in 2011 overleden Kirch troffen uiteindelijk een schikking met Deutsche Bank. Die laatste partij betaalde 925 miljoen euro.