'Carpetright praat over overname'

Gepubliceerd op | Views: 768

PURFLEET (AFN/BLOOMBERG) - De Britse vloerbedekkingsverkoper Carpetright praat met investeerder Meditor over een overname. Meditor wil 0,05 pond per aandeel neerleggen voor de winkelketen die ook in Nederland actief is.

Carpetright bekeek al langer zijn strategische opties nadat het al een tijd minder ging, met name in thuismarkt het Verenigd Koninkrijk. Meditor heeft al de nodige invloed bij Carpetright als geldschieter.

Carpetright heeft een schuldenlast van 56 miljoen pond. Die neemt naar verwachting in het komende kwartaal toe door seizoensinvloeden. Het bestuur van het bedrijf schat 80 miljoen pond nodig te hebben om de schulden af te betalen. Meditor is van plan de schulden van Carpetright om te zetten in aandelen.

Het aandeel Carpetright zakte na bekendmaking van de gesprekken met meer dan 50 procent op de beurs in Londen, tot 4,70 pond.