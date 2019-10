'SoftBank moet investeringen WeWork opgeven'

Gepubliceerd op | Views: 873

NEW YORK (AFN) - Techinvesteerder SoftBank moet een streep zetten door zijn investeringen in het bedrijf voor gedeelde werkruimtes WeWork. Dat zei miljardair en hedgefondsmanager Bill Ackman tegen de Britse zakenkrant Financial Times. Hij staat aan het roer van het in Amsterdam genoteerde Amerikaanse investeringsbedrijf Pershing Square.

"Ik denk dat de kans groot is dat de waarde van zowel de aandelen als de obligaties van WeWork nul is", zei Ackman. Hij zei uit ervaring te weten hoe het is om geld te blijven stoppen in investeringen die niks meer waard zijn. "Het lijkt erop dat SoftBank dat doet. Ze moeten gewoon weglopen van WeWork."

De Japanse SoftBank pompte afgelopen week opnieuw miljarden in WeWork nadat de aanbieder van kantoorruimtes in de problemen raakte in aanloop naar een uiteindelijk afgeblazen beursgang. In totaal heeft de techinvesteerder nu meer dan 13 miljard dollar in WeWork gestoken.