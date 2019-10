'Voorzichtigheid rond Shell bij aandeleninkoop'

Gepubliceerd op | Views: 1.815

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De cijfers van Shell over het derde kwartaal waren duidelijk beter dan verwacht, maar het olie- en gasconcern zorgt wel voor enige voorzichtigheid door de opmerkingen dat het aandeleninkoopprogramma mogelijk vertraging kan oplopen. Dat schrijft RBC in een reactie op de resultaten van Shell.

De onderliggende winst bedroeg bijna 4,8 miljard dollar, terwijl door de markt was gerekend op 3,9 miljard dollar. RBC wijst op sterke prestaties bij de tak Integrated Gas (met lng) en de handelsactiviteiten. De zakenbank zegt dat bij de toelichting op de cijfers door Shell de aandeleninkoop en de balans waarschijnlijk belangrijke punten van discussie zullen zijn. Het advies staat op sector perform.

ING laat weten dat het bericht van Shell negatief is, met als belangrijkste nieuws dat de inkoop van 25 miljard dollar aan aandelen voor eind 2020 mogelijk niet volledig afgerond zal worden. Dat valt volgens de bank niet goed op de markt, omdat het inkoopprogramma al in 2016 werd aangekondigd en de uitvoering tot dusver vlekkeloos verloopt. Dit nieuws overschaduwt volgens ING de sterke resultaten van Shell in het derde kwartaal. Het advies staat op hold, met een koersdoel van 30 euro.

Respons

Morgan Stanley verklaarde eveneens dat de opmerkingen over het inkoopprogramma de goede cijfers overschaduwen. Dat zorgt voor een negatieve respons op de kwartaalpublicatie van het concern, aldus de Amerikaanse zakenbank.

Het aandeel Shell noteerde donderdag omstreeks 09.40 uur een min van 2,7 procent op 26,21 euro. Daarmee was het de grootste daler in de AEX-index.