Franse inflatie onverwacht afgezwakt

Gepubliceerd op | Views: 104 | Onderwerpen: Frankrijk, inflatie

PARIJS (AFN) - De inflatie in Frankrijk is in oktober afgezwakt naar 0,7 procent op jaarbasis, van 0,9 procent een maand eerder. Dat meldde het Franse statistiekbureau op basis van een voorlopige raming.

Economen hadden in doorsnee verwacht dat de inflatie stabiel zou blijven. Op maandbasis daalden de Franse consumentenprijzen met 0,1 procent, na een daling met 0,3 procent in september. Hier werd gemiddeld juist een plus van 0,1 procent voorspeld.

Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode werd een inflatie opgetekend van 0,9 procent, tegen 1,1 procent een maand eerder.