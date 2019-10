'Zeer sterke kwartaalcijfers ASMI'

Gepubliceerd op | Views: 260

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - ASM International (ASMI) heeft in het derde kwartaal erg sterke resultaten neergezet. Ook de verwachtingen die de toeleverancier van de chipindustrie gaf voor het lopende kwartaal waren veel beter dan verwacht, schrijven analisten van NIBC.

De onderneming boekte een netto-omzet van 271,2 miljoen euro, wat hoger was dan de meest optimistische schatting van kenners die door Bloomberg waren gepolst. Ook de brutowinstmarge was beter dan geraamd, aldus NIBC.

Volgens marktvorsers van de bank wijzen vooruitzichten over de orders ook op een sterke eerste kwartaal van volgend jaar. NIBC waarschuwt evenwel dat met de goede resultaten ook de waardering van ASMI hard is gestegen, waardoor enige voorzichtigheid is geboden.

NIBC hanteert een neutral-advies voor ASMI. Het aandeel sloot woensdag op de beurs in Amsterdam op 91,62 euro.