Outokumpu ziet zwakke marktomstandigheden

HELSINKI (AFN) - De Finse producent van roestvrij staal Outokumpu heeft naar eigen zeggen een uitdagend kwartaal achter de rug vanwege moeilijke marktomstandigheden in de Europese staalsector. De resultaten van de branchegenoot van het in Amsterdam genoteerde Aperam vielen in de afgelopen periode lager uit.

De omzet zakte naar bijna 1,6 miljard euro, van ruim 1,7 miljard euro een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat bedroeg 45 miljoen euro. Dat was 128 miljoen euro een jaar terug. De leveringen van roestvrij staal waren 533.000 ton, tegen 582.000 ton in dezelfde periode een jaar eerder.

Topman Roeland Baan zei dat het afgelopen kwartaal net zo moeizaam was als gevreesd, met prijsdruk in Europa door toegenomen importen van goedkoop staal uit vooral Azië. Hij verwacht dat de zwakte op de Europese markt zal aanhouden en dat de beschermingsmaatregelen voor de markt door de Europese Unie sinds begin oktober nog geen merkbare impact hebben gehad. Het bedrijf denkt dat de leveringen in de vierde kwartaal lager zullen uitvallen dan in het derde kwartaal.

Op de beurs van Helsinki werd het bericht van Outokumpu slecht ontvangen, het aandeel verloor ruim 4 procent. Aperam daalde 1,1 procent op het Damrak, terwijl staalconcern ArcelorMittal 2,3 procent zakte.