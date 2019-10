Stikstofdiscussie raakt ForFarmers'

Gepubliceerd op | Views: 247

AMSTERDAM (AFN) - De stikstofdiscussie in Nederland kan leiden tot een vermindering van de veestapel en dat zou slecht nieuws zijn voor veevoederbedrijf ForFarmers. Dat stellen analisten van KBC Securities die het koersdoel voor de onderneming verlagen naar 6,75 euro van 7,50 euro. Hun advies houden ze op hold.

De marktvorsers wijzen er op dat ForFarmers aangeeft dat de stikstofuitstoot verminderd kan worden met toevoegingen aan het voer, daardoor zal de veestapel mogelijk minder hard te hoeven krimpen. De stikstofdiscussie heeft nu echter al het effect dat boeren die willen uitbreiden dat niet mogen of simpelweg niet doen uit angst voor maatregelen in de toekomst. Overigens worden ook in andere landen dan Nederland maatregelen genomen om de schadelijke gevolgen van de veehouderij voor het milieu te beperken.

In het derde kwartaal groeide ForFarmers in Polen. In het Verenigd Koninkrijk werd minder voer afgezet, maar groeide de winst per aandeel wel. Ook waren er een aantal zeer warme dagen in de verslagperiode. Met zulk weer eten dieren veel minder, wat de omzet van ForFarmers geen goed deed.

Het aandeel ForFarmers stond donderdag na ongeveer een kwartier handelen 1,4 procent lager op 5,57 euro.