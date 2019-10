Shell, Air France-KLM dalen op drukke beursdag

Gepubliceerd op | Views: 2.087 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - De aandelen van Shell en Air France-KLM gingen donderdag omlaag op de Amsterdamse aandelenbeurs, na teleurstellende resultaten. De Europese beursgraadmeters bleven dicht bij huis. Naast een stortvloed van bedrijfsresultaten verwerkten beleggers het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve, die de rente voor de derde keer dit jaar verlaagde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel vrijwel vlak op 581,75 punten. De MidKap won 0,9 procent tot 873,93 punten. De beurs in Parijs zakte 0,1 procent en Frankfurt stond vlak. Londen zakte 0,2 procent.

Air France-KLM zakte 4,6 procent bij de middelgrote bedrijven. De luchtvaartonderneming sloot het belangrijke derde kwartaal van het jaar af met een lagere winst. AMG verloor 4,3 procent. De metalenspecialist had in het derde kwartaal veel last van de gedaalde metaalprijzen en leed opnieuw verlies. ASMI won 9,4 procent dankzij sterke resultaten en vooruitzichten van het chipbedrijf.

Shell (min 2,7 procent) was de grootste daler in de AEX. Het olie- en gasconcern had in het derde kwartaal te lijden onder de zwakkere energieprijzen en zag de winst dalen. ING verloor 0,2 procent. Analisten van KBC Securities verhoogden het advies voor ING naar kopen in een reactie op de kwartaalcijfers van de bank.

Bij de kleinere bedrijven kwamen automatiseerder Ordina (plus 3,8 procent), veevoerbedrijf ForFarmers (min 5 procent) en vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen (plus 0,5 procent) met handelsberichten.

Fiat Chrysler won 9 procent in Milaan en PSA zakte 8,8 procent in Parijs. De automakers maakten officieel bekend te willen fuseren. Als de fusie doorgaat komen automerken Peugeot, Citroën, DS en Opel van PSA en Fiat, Chrysler en Jeep onder een dak. In Frankfurt zakte onlineverkoper Zalando 5 procent na tegenvallende resultaten. De kwartaalcijfers van de Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero werden beloond met een koerswinst van 2,7 procent.

De euro was 1,1159 dollar waard, tegen 1,1123 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 55,41 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 60,98 dollar.