ING weerstaat ongunstig renteklimaat

AMSTERDAM (AFN) - ING weerstaat het ongunstige renteklimaat. Het financiële concern heeft zijn rente-inkomsten afgelopen kwartaal licht opgevoerd ten opzichte van een jaar eerder. Naar eigen zeggen heeft de bank daarmee goed gepresteerd ondanks de aanhoudende lage rentes in de markt.

De rentebaten dikten met 0,8 procent aan tot 3,5 miljard euro. Het lukte de bank bijvoorbeeld om bij hypotheken "gezonde marges" te rekenen. Volgens ING-topman Ralph Hamers helpt het ook dat ING niet alleen in Europa actief is, waardoor de bank niet volledig afhankelijk is van de situatie in de eurozone. Of de spaarrentes in Nederland komende tijd verder omlaag zullen gaan, kan Hamers niet zeggen. Daar mag hij zich van toezichthouders niet over uitlaten.

De bestuursvoorzitter wijst verder op de aanhoudende klantengroei bij de bank en inspanningen consumenten te verleiden meer producten bij ING af te nemen. Dit jaagt de inkomsten uit commissies aan en daarmee wordt het ongunstige renteklimaat tevens wat gecompenseerd.

In de ogen van Hamers zijn kostenbesparingen eveneens belangrijk. ING blijft volgens hem voortdurend kijken naar mogelijkheden om efficiënter te worden. Zo is er afgelopen jaren veel geïnvesteerd in IT-oplossingen, terwijl het aantal bankfilialen flink is afgenomen.

Afgelopen kwartaal gingen de kosten evenwel omhoog. De bank was meer geld kwijt aan het verbeteren van het interne antiwitwasbeleid. Wereldwijd zijn daar nu al meer dan 3500 mensen mee bezig, benadrukt Hamers.

ING zag het leningenboek aan bedrijven daarnaast flink afnemen, met zo'n 4,6 miljard euro. Dit had te maken met de ontwikkeling van de olieprijzen en de terugbetaling van enkele grote leningen. Over de gehele linie zakte de onderliggende winst met ruim 11 procent tot 1,3 miljard euro. Als puur naar het nettoresultaat wordt gekeken, ging de winst overigens met ruim 73 procent omhoog. Dat komt omdat ING in het derde kwartaal van vorig jaar eenmalig een boete van 775 miljoen euro moest betalen wegens nalatig optreden tegen witwassen.

ING meldde verder dat commissaris Robert Reibestein de bank met ingang van volgend jaar gaat verlaten. Hij vertrekt om gezondheidsredenen.