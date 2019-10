Gepubliceerd op | Views: 937

DEN BOSCH (AFN) - Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen verwacht meer druk op het renteresultaat door de dalende marktrente. In het voorbije derde kwartaal was het resultaat in lijn met de eerste twee kwartalen als de boekwinsten door desinvesteringen niet worden meegeteld.

Volgens financieel topman Constant Korthout is het renteresultaat "relatief stabiel" in het derde kwartaal. De 'client assets' namen toe van 97,3 miljard naar 101,1 miljard euro. Dat kwam door 0,8 miljard euro netto-instroom van beheerd vermogen en positieve koerseffecten. Het beheerd vermogen kwam uit op 86,6 miljard euro.

Van Lanschot Kempen zei verder een toename van 10 tot 12 procent te verwachten van zijn zogeheten risk weighted assets, die van belang zijn bij het vaststellen van de benodigde kapitaalbuffers. De kapitaalpositie is volgens Van Lanschot Kempen "sterk" met een zogeheten fully loaded CET1-ratio van 22,0 procent na aftrek van de voorgenomen kapitaaluitkering aan investeerders.