Shell waarschuwt voor tragere aandeleninkoop

Gepubliceerd op | Views: 5.283

DEN HAAG (AFN) - Olie- en gasconcern Shell ziet risico's bij zijn plannen om tegen het einde van 2020 voor 25 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen vanwege de lastige marktomstandigheden. Mogelijk kan dat programma niet binnen de beoogde tijd worden afgerond. Dat meldde de Brits-Nederlandse onderneming in een cijferpublicatie.

Topman Ben van Beurden schrijft in een toelichting dat Shell nog steeds de intentie heeft om voor 25 miljard dollar aandelen in te kopen en schuld te verlagen, maar dat er meer onzekerheid is over het tijdspad. Shell kondigde wel aan een nieuwe tranche eigen aandelen in te gaan kopen, van 2,75 miljard dollar in de periode tot eind januari. Sinds de lancering van het inkoopprogramma heeft het concern al voor 12 miljard dollar eigen aandelen gekocht.

De onderneming had in het derde kwartaal te lijden onder de zwakkere energieprijzen. De winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten bedroeg bijna 4,8 miljard dollar. Dat is 15 procent minder dan een jaar eerder. De totale omzet was 89,5 miljard dollar tegen 101,5 miljard dollar een jaar geleden.

Beter

De kasstroom uit operationele activiteiten kwam uit op 12,1 miljard dollar. De prestaties van Shell in de afgelopen periode waren wel beter dan verwacht, want analisten hadden in doorsnee op een ccs-winst gerekend van 3,9 miljard dollar, met een kasstroom van 11,5 miljard dollar. Het bedrijf wees onder meer op sterke resultaten bij de handel in olieproducten en vloeibaar gemaakt aardgas (lng).

Shell gaf aan dat de kapitaalinvesteringen in heel 2019 waarschijnlijk aan de onderkant van de eerder aangegeven bandbreedte van 24 miljard tot 29 miljard dollar zullen uitkomen.