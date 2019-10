'AEX begint hoger aan drukke cijferdag'

Gepubliceerd op | Views: 2.085

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint donderdag waarschijnlijk licht hoger aan een zeer drukke cijferdag. Ook de andere Europese beurzen lijken overwegend met kleine winsten te openen. Naast de stortvloed van bedrijfresultaten verwerken beleggers nog het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve, die de rente voor de derde keer dit jaar verlaagde. Op het Damrak kwamen onder meer ING, Shell, Air France-KLM en Intertrust met cijfers.

De Europese chipbedrijven zullen mogelijk bewegen op de beter dan verwachte resultaten van de Amerikaanse iPhone-maker Apple en het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung. Apple liet weten veel te verwachten van de komende feestdagenperiode. Samsung is voorzichtig over de smartphonemarkt, maar is positief gestemd over de chipsector.

Shell boekte in het derde kwartaal een aangepaste winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten, de zogeheten ccs-winst, van 4,77 miljard dollar. Het olie- en gasconcern liet tevens weten risico's te zien bij het tijdig afronden van de aandeleninkoop en wees op de aanhoudend uitdagende macro-economische omstandigheden.

Rente-inkomsten

ING wist zijn rente-inkomsten afgelopen kwartaal licht op te voeren. De bank heeft daarmee naar eigen zeggen goed gepresteerd ondanks de aanhoudende lage rentes in de markt. De rentebaten dikten met 0,8 procent aan tot 3,5 miljard euro.

Luchtvaartonderneming Air France-KLM sloot het belangrijke derde kwartaal af met een lagere winst. Onder meer hogere personeels- en brandstofkosten en uitgaven voor het uitfaseren van de Airbus A380 drukten het resultaat.

Financieel dienstverlener Intertrust behaalde in het derde kwartaal een hogere omzet. Het resultaat was wel iets lager dan waar gemiddeld door analisten op werd gerekend. Het bedrijf bevestigde zijn doelen voor dit jaar.

ForFarmers wees in zijn handelsbericht op de politieke discussie over de impact van de agrarische sector op het milieu, onder meer via stikstofuitstoot. Dat kan mogelijkerwijs volgens veevoerbedrijf op termijn leiden tot krimp van de veestapel. Het bedrijf verwacht dit jaar minder winst te boeken dan in 2018.

Automatiseerder Ordina, Van Lanschot Kempen en Ctac openden ook de boeken. Metalenspecialist AMG en chipbedrijf ASMI kwamen woensdag na de slotbel al met handelsberichten. AMG had in het derde kwartaal veel last van de gedaalde metaalprijzen en leed opnieuw verlies. ASMI wist afgelopen kwartaal zijn omzet en winst flink op te hogen.

In de autosector maakten PSA en Fiat Chrysler officieel bekend te willen fuseren. Als de fusie doorgaat komen automerken Peugeot, Citroën, DS en Opel van PSA en Fiat, Chrysler en Jeep onder een dak.

De euro was 1,1159 dollar waard, tegen 1,1123 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 55,20 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 60,87 dollar.