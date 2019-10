Gepubliceerd op | Views: 526 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie is in oktober opnieuw gekrompen. Dat meldde de Chinese overheid op basis van haar officiële inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid meet.

De index noteerde voor de industrie een cijfer van 49,3, tegen een stand van 49,8 in de voorgaande maand. Een stand van 50 of hoger wijst op groei, daaronder op krimp. Economen rekenden in doorsnee op een stand van 49,8. Het is de zesde maand op rij van krimp voor de Chinese industrie.

De dienstensector groeide wel, maar met een stand van 52,8 minder hard dan in september. Toen werd een stand van 53,7 bereikt.