Sony in trek op hogere Japanse beurs

Japan

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is donderdag met een kleine winst geëindigd. Vooral Sony was in trek dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Beleggers verwerkten daarnaast het besluit van de Amerikaanse centrale bank, die de rente voor de derde keer dit jaar verlaagde. De Bank of Japan hield het zeer ruime monetaire beleid conform verwachting ongewijzigd. De Japanse centrale bank hield wel de deur open voor verdere renteverlagingen.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 0,4 procent hoger op 22.927,04 punten. Sony dikte 4 procent aan en bereikte de hoogste koers in achttien jaar. De Japanse elektronica- en entertainmentreus verhoogde zijn winstverwachting voor het hele boekjaar, na een beter dan verwacht tweede kwartaal. Advantest zakte daarentegen bijna 9 procent. Beleggers grepen de beter dan verwachte kwartaalcijfers van de chiptester aan om winst te nemen in het sterk gestegen aandeel.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent lager. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de bedrijvigheid in de omvangrijke industrie van het land in oktober voor de zesde maand op rij is gekrompen. De Hang Seng-index in Hongkong steeg daarentegen 0,9 procent. De Kospi in Seoul klom 0,4 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung won 0,2 procent na beter dan verwachte kwartaalresultaten. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,4 procent in de min door koersverliezen onder de Australische banken.