Samsung voorzichtig over smartphonemarkt

SEOUL (ANP) - Techreus Samsung Electronics waarschuwt dat de winsten van het concern op de wereldwijde smartphonemarkt zullen afnemen. Dat komt onder meer door hogere marketingkosten en lagere verkopen van de meest recente modellen, die hun verkooppiek inmiddels achter de rug hebben.

In het derde kwartaal profiteerde het Zuid-Koreaanse bedrijf echter nog van de sterke verkopen van de Galaxy Note 10. De mobiele tak zag de operationele winst met 32 procent aandikken tot 2,9 biljoen won, omgerekend ruim 2,2 miljard euro. Dat is het beste resultaat voor de divisie sinds het eerste kwartaal van 2018. Er werden 78,2 miljoen smartphones verscheept, 8 procent meer dan een jaar eerder.

In tegenstelling tot de voorzichtigheid rondom de mobiele markt, is Samsung positief gestemd over de chipsector. De onderneming verwacht dat de verkopen daar komend jaar zullen aantrekken, onder meer door de uitrol van 5G. 's Werelds grootste producent van geheugenchips zag bij het onderdeel het operationeel resultaat het afgelopen kwartaal nog met 56 procent dalen tot 7,8 biljoen won. Samsung benadrukte wel dat prognoses voor komend jaar sterk afhankelijk zijn van wereldwijde economische ontwikkelingen en wees daarbij specifiek naar het aanhoudende Chinees-Amerikaanse handelsconflict.

Het bedrijf als geheel zette in de verslagperiode overigens een nettowinst in de boeken van 5,5 biljoen won. Dat is meer dan kenners hadden voorzien. De omzet daalde met ruim 5 procent tot 62 biljoen won.