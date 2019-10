ForFarmers wijst op mogelijke krimp veestapel

Gepubliceerd op | Views: 39

LOCHEM (AFN) - ForFarmers wijst in zijn handelsbericht over het derde kwartaal op de politieke discussie over de impact van de agrarische sector op het milieu, onder meer via stikstofuitstoot. Dat kan mogelijkerwijs op termijn leiden tot krimp van de veestapel, zo constateert het veevoerbedrijf.

De overheid maakt onder meer financiële middelen beschikbaar voor vrijwillige sanering van boerenbedrijven in de buurt van natuurgebieden. "Er is echter nog veel onduidelijkheid over de voorgestelde aanpak voor deze complexe materie", aldus ForFarmers. De onderneming merkt daarbij op dat ook in andere landen de sector te maken heeft met overheidsmaatregelen om de milieu-effecten van de veehouderij te verminderen.

De "snelheid en intensiteit" waarmee zulke maatregelen worden geïntroduceerd worden meegenomen in de bepaling van de strategie voor de periode 2020 tot 2025. Die wordt momenteel, inclusief bijbehorende doelstellingen bepaald en in het tweede kwartaal van volgend jaar bekend worden gemaakt.

Brexit

De onderneming ziet ook dat geopolitieke ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op de markten waarin het actief is. Daarbij wordt specifiek gewezen op handelsrelaties van de Verenigde Staten en andere landen, in het bijzonder China. Ook de effecten van de brexit spelen een rol, terwijl het bedrijf verwacht dat de volatiliteit in grondstoffenprijzen en op de valutamarkten zich zal voortzetten.

ForFarmers zag in het derde kwartaal het volume van Total Feed met 0,6 procent afnemen. Daarbij konden verschillende overnames de autonome volumedaling in het Verenigd Koninkrijk niet compenseren. Ook extreem hete dagen, waarbij dieren niet of nauwelijks eten, raakten de volumeontwikkeling. De totale afzet van mengvoer was nagenoeg stabiel. ForFarmers zag ook de brutowinst nagenoeg gelijk blijven. Het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) dikte met 6,9 procent aan.

Voor heel het jaar zullen zowel het onderliggende bedrijfsresultaat, de onderliggende brutowinst en de onderliggende nettowinst lager uitkomen dan in 2018. Volgens ForFarmers komt dat omdat de daling van de resultaten in de eerste helft van het jaar niet meer kunnen worden gecompenseerd.