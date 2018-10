Gepubliceerd op | Views: 249

AMSTERDAM (AFN) - Kabel- en telecombedrijf Altice Europe heeft Malo Corbin benoemd tot financieel directeur. Corbin volgt Dennis Okhuijsen op, die adviseur wordt op het gebied van financiering en kapitaalstructuur. Behalve Okhuijsen wordt ook Jérémie Bonnin tot adviseur benoemd.

Okhuijsen wordt naast adviseur niet-uitvoerend directeur namens grootaandeelhouder A4, dat de aandelen van oprichter Patrick Drahi beheert. Hij zit niet meer in de raad van bestuur in zijn persoonlijke capaciteit. Ook Altice USA-topman Dexter Goei heeft daar per direct geen zitting meer in.

Tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering op 20 november worden ook Nicolas Paulmier en Philippe Besnier voorgedragen als niet-uitvoerend directeur. Wordt hun voordracht goedgekeurd, dan neemt het aantal niet-uitvoerend directeuren toe tot vier.