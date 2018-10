Galapagos start Fase 2-studie GLPG1205

Gepubliceerd op | Views: 914 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Biotechnologiebedrijf Galapagos is begonnen met een Fase 2-studie van zijn kandidaatmedicijn GLPG1205. Dat wordt bij maximaal zestig patiënten met idiopathische longfibrose (IPF) toegediend in een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek. De eerste patiënt kreeg het middel in Slowakije toegediend. De test loopt in tien landen in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

GLPG1205 liet in eerdere tests bij gezonde proefpersonen al veelbelovende resultaten zien. Het molecuul remt de werking van de antagonist GPR84, die een rol speelt bij IPF.

Galapagos heeft nog twee andere kandidaatmedicijnen voor IPF. GLPG1690 wordt in een Fase 3-studie getest, GLPG3499 is nog in preklinische ontwikkeling.