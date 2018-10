Gepubliceerd op | Views: 442

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag fors hoger gesloten. Beleggers werden daardoor op Halloween niet aan het schrikken gebracht. Met de stijging werd voortgeborduurd op de stevige winsten van een dag eerder en bereikte Wall Street een positief slot van de slechte beursmaand oktober. De handel kreeg steun van beter dan verwachte resultaten van onder meer Facebook en General Motors (GM).

De Dow-Jonesindex sloot woensdag met een winst van 1 procent op 25.115,76 punten. De dertig beurszwaargewichten die zijn opgenomen in de Dow raakten in oktober ruim 5 procent van hun waarde kwijt. De brede S&P 500 won 1,1 procent tot 2711,74 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging 2 procent vooruit tot 7305,90 punten.

Facebook haalde in het afgelopen kwartaal een hogere omzet. Die klom met een derde in het afgelopen kwartaal en ook het aantal maandelijkse gebruikers steeg met dubbele cijfers. Het aandeel won 3,8 procent.

Pick-uptrucks

GM profiteerde van meer vraag naar pick-uptrucks. Die relatief dure wagens verkochten beter en dat was goed voor de winstgevendheid van de automaker. GM werd 9,1 procent hoger gezet.

Cosmeticaproducent Estée Lauder (plus 4,7 procent) liet bij zijn kwartaalupdate weten aandelen in te gaan kopen. Ook wordt het kwartaaldividend verhoogd. Ontbijtgranenfabrikant Kellogg (min 8,9 procent) zag zijn omzet stijgen, maar vooral door een overname. De maker van cornflakes en andere ontbijtproducten zette het mes in zijn winstverwachting.

Anthem

Zorgverzekeraar Anthem (plus 3,8 procent) kwam met beter dan verwachte resultaten en verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar. Anthem was minder geld kwijt aan medische kosten. Ook KFC-moederconcern Yum Brands (plus 4,6 procent), navigatiebedrijf Garmin (plus 4,9 procent), verkoopsite eBay (plus 5,9 procent) en bierbrouwer Molson Coors (plus 10 procent) gaven een kijkje in de boeken.

De euro was 1,1324 dollar waard, tegen 1,1318 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Amerikaanse olie ging voor 65,08 dollar per vat van de hand, een prijsdaling van 1,7 procent. Brent-olie werd 0,6 procent goedkoper en kostte 75,47 dollar per vat.