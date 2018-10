'AF-KLM moet zich als één bedrijf gedragen'

Gepubliceerd op | Views: 606 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het wordt tijd dat luchtvaartcombinatie Air France-KLM zich eens als één bedrijf gaat gedragen. Daar is de tijd, zo'n veertien jaar na de fusie, wel rijp voor. Dat zei nieuwbakken topman Ben Smith van Air France-KLM woensdag ten overstaan van analisten.

Smith stelde dat spanningen tussen Parijs en Amstelveen, waar het hoofdkantoor van KLM is gevestigd, de wereld uit moeten worden geholpen. Hij had het onder meer over arbeidsconflicten en de ongelijke niveau's van winstgevendheid. Volgens Smith is één van de doelen om meer voordelen te halen uit de combinatie.

Bekend is dat Air France minder winstgevend is dan KLM. Nederlandse werknemers zijn vaak kritisch ten aanzien van looneisen en stakingen door personeel van Air France. De laatste keer dat Air France-personeel zich roerde, kostte dat Smiths voorganger Jean-Marc Janaillac zijn baan.

Winstmarges

Smith wees onder meer op de winstmarges tussen Air France en KLM die te ver uit elkaar liggen. KLM was in het derde kwartaal goed voor een winstmarge van 18 procent. Dat niveau noemde Smith ,,adequaat". Bij Air France was dit 11 procent. Smith wees wel op het verschil in belasting- en regeldruk. Voor beide kampen geldt dat de efficiëntie omhoog kan volgens de Canadees.

Bij KLM-personeel bestaat de vrees dat er veel van de huidige zeggenschap verloren gaat, waaronder de controle over de eigen portemonnee. In Parijs zou juist veelvuldig worden geklaagd over de veelvoud aan taken die juist naar Nederland worden overgeheveld.

Smith kwam vorige maand aan het roer te staan bij Air France-KLM. Hij nam ook tijdelijk de leiding over Air France in handen om een geschil over lonen de wereld uit te helpen. Binnen een mum van tijd bereikte hij een voorlopig akkoord met het merendeel van de Franse vakbonden. Over de details van die overeenkomst wordt de komende periode onderhandeld.