'Positieve slotnoot oktober op Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen woensdag naar verwachting met plussen. Mogelijk zingt Wall Street daarmee een positieve slotnoot aan het einde van een maand met fikse verliezen. Het sentiment onder beleggers was in oktober op zijn best gezegd wisselvallig, maar lijkt woensdag gesteund te worden door beter dan verwachte resultaten van Facebook.

De dertig beurszwaargewichten die zijn opgenomen in de toonaangevende Dow-Jonesindex raakten deze maand tot nu toe gezamenlijk 6 procent van hun waarde kwijt. De verliezen in de breder samengestelde S&P 500 en met name technologiegraadmeter Nasdaq zijn nog groter. Beleggers vrezen dat bij sommige grote bedrijven het plafond van de groei in zicht is.

Facebook kwam dinsdag na het sluiten van de beurs met geruststellende cijfers. De omzet steeg met een derde in het afgelopen kwartaal en ook het aantal maandelijkse gebruikers steeg met dubbele cijfers. Het bedrijf staat voor een flink hogere opening.

Verder opende nog een hele reeks andere bedrijven de boeken. Zo profiteerde General Motors (GM) van een hogere verkoop van pick-uptrucks. Die relatief dure wagens waren goed voor de winstgevendheid van de automaker.

Cosmeticaproducent Estée Lauder liet bij zijn kwartaalupdate weten aandelen in te gaan kopen. Ook wordt het kwartaaldividend verhoogd.

Kellogg zag zijn omzet stijgen, maar vooral door een overname. De maker van cornflakes en andere ontbijtproducten sneed verder in zijn winstverwachting. Zorgverzekeraar Anthem kwam met beter dan verwachte resultaten en verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar. Anthem was minder geld kwijt aan medische kosten.

Verder kwamen onder meer KFC-moederbedrijf Yum Brands, navigatiebedrijf Garmin, verkoopsite eBay en bierbrouwer Molson Coors met cijfers. Na de slotbel komen fitnesspolsbandjesbedrijf Fitbit en de in New York genoteerde Nederlandse chipmaker NXP Semiconductors nog met handelsberichten.

Daarnaast liet loonstrookverwerker ADP weten dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in oktober met 227.000 banen is toegenomen. Economen hadden op 187.000 banen gerekend.

Donderdag sloten de aandelenbeurzen in New York met duidelijke winsten door hoop over beëindiging van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog. De Dow noteerde 1,8 procent hoger op 24.874,64 punten. De S&P 500 won 1,6 procent tot 2682,63 punten en de Nasdaq klom 1,6 procent tot 7161,64 punten.