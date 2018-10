Farmaceut GSK draait op volle toeren

Gepubliceerd op | Views: 519

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - GlaxoSmithKline (GSK) is erg overtuigd van eigen kunnen. De Britse farmaceut heeft bij de kwartaalresultaten wederom zijn winstverwachting opgekrikt. Of er nu nog een generieke tegenhanger van GSK's astmamiddel Advair komt of niet, GSK denkt af te stevenen op een groei van de aangepaste winst per aandeel tussen de 8 en 10 procent.

Een kwartaal terug werd de verwachting voor heel 2018 al verhoogd naar een plus van 7 tot 10 procent. Destijds hielden de Britten evenwel een slag om de arm. In het geval een rivaal in de Verenigde Staten nog snel een alternatief voor Advair op de markt zou brengen, dan zou het beeld er anders uitzien.

GSK startte afgelopen kwartaal onder meer met de verkopen van zijn nieuwe vaccin tegen gordelroos Shingrix. Ook lukte het om de kosten goed in het gareel te houden. De kwartaalopbrengsten stegen met 3 procent op jaarbasis tot 8 miljard pond (9 miljard euro) en de winst lag 16 procent hoger dan een jaar eerder op 28,8 pence per aandeel.