'Verwachting voor resultaat Aperam negatief'

AMSTERDAM (AFN) - De verwachting van roestvrijstaalbedrijf Aperam dat het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal lager zal uitvallen dan in het voorgaande kwartaal is een negatief punt bij de cijferpresentatie. Dat meldde ING. Het aandeel Aperam ging woensdag omlaag op de Amsterdamse beurs.

ING wijst op een analistentoelichting van Aperam. Volgens de bank zou het resultaat in het vierde kwartaal kunnen dalen naar 86 miljoen euro, terwijl de consensus momenteel nog ligt op 130 miljoen euro. Het resultaat van 123 miljoen euro in het derde kwartaal komt redelijk overeen met de verwachtingen.

Aperam heeft te maken met uitdagende marktomstandigheden, door de handelsspanningen, de hoge import van roestvrij staal uit China, gecombineerd met lagere grondstoffenprijzen. Dit zet de verkoopprijzen onder druk. Het bedrijf gaf aan te verwachten dat de Europese Commissie spoedig met definitieve stappen zal komen om de Europese markt te beschermen.

ING handhaaft zijn hold-advies voor Aperam, met een koersdoel van 50 euro. Het aandeel noteerde woensdag omstreeks 09.50 uur 1,7 procent lager op 29,57 euro. Daarmee was het de grootste daler in de MidKap.