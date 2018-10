'Heijmans lijkt zaken op de rit te hebben'

Gepubliceerd op | Views: 751

AMSTERDAM (AFN) - Bouwbedrijf Heijmans lijkt zijn zaakjes operationeel gezien op de rit te hebben. Kenners van KBC Securities spreken in een rapport over prestaties die goeddeels als verwacht waren. Verder wijzen ze op de positieve marktomstandigheden, waarvan het bedrijf zal profiteren.

Heijmans richt zich met name op groei bij de bouwactiviteiten. Bij de divisie Infra, waar Heijmans in het verleden de nodige problemen kende, wil de bouwer vooral voorspelbaar zijn. Groei is bij Infra volgens Heijmans van minder belang. KBC wijst ook hier op prestaties die als verwacht waren.

KBC plaatst wel een kanttekening bij de onzekerheid rond de afwikkeling van de kwestie met TenneT. Heijmans zet 10 miljoen euro apart om het geschil met het netwerkbedrijf over het opzeggen van een contract de wereld uit te helpen. Het mislopen van het contract drukt het orderboek van Heijmans met 130 miljoen euro. KBC vraagt zich af wat de exacte financiële gevolgen zullen zijn. Eerder deden bedragen rond de 25 miljoen euro de ronde. KBC wijst er op dat Heijmans hier geen range heeft gegeven bij de provisie van 10 miljoen euro.

KBC handhaafde zijn advies accumulate met een koersdoel van 13,25 euro. Het aandeel Heijmans stond woensdag in de vroege handel 5,6 procent hoger op 8,97 euro.