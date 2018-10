Franse inflatie blijft stabiel

Gepubliceerd op | Views: 283 | Onderwerpen: Frankrijk, inflatie

PARIJS (AFN) - De inflatie in Frankrijk is in oktober stabiel gebleven op 2,2 procent op jaarbasis, net als in september. Dat maakte het Franse statistiekbureau bekend op basis van een voorlopige raming.

Economen hadden in doorsnee op een inflatie van 2,3 procent gerekend. Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode werd voor oktober een inflatie gemeten van 2,5 procent op jaarbasis, ook gelijk aan een maand eerder.