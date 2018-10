Wolters Kluwer tornt niet aan verwachtingen

Gepubliceerd op | Views: 192

AMSTERDAM (AFN) - Wolters Kluwer houdt vast aan zijn verwachtingen voor het hele jaar. Dat meldde het de informatieleverancier in een handelsupdate over de eerste negen maanden van 2018. De autonome omzetgroei over die periode kwam uit op 4 procent.

De totale omzet viel evenwel 5 procent lager uit. Wolters Kluwer wijst daarvoor naar negatieve wisselkoerseffecten. Exclusief dat effect was sprake van een stabiele omzet. Valuta-effecten drukten ook de operationele winst. Op basis van gelijke wisselkoersen was sprake van 6 procent groei. Concrete bedragen werden door het bedrijf niet genoemd.

Wolters Kluwer ligt naar eigen zeggen op koers om dit jaar voor 550 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. Daarvan is inmiddels 450 miljoen euro. Verder vallen reorganisatielasten dit jaar hoger uit dan verwacht. Eerder rekende Wolters Kluwer hier op 15 miljoen tot 25 miljoen euro. Het bedrijf houdt nu rekening met 25 miljoen tot 30 miljoen euro.

Voor heel 2018 gaat Wolters Kluwer nog steeds uit van een ,,solide'' autonome groei en een verdere verbetering van de operationele marge tot een niveau tussen de 22,5 en 23 procent. Verder zal de aangepaste winst per aandeel, uitgaande van gelijke wisselkoersen, 10 tot 15 procent stijgen. In vrijwel alle divisies zal sprake zijn van ,,gezonde groei". Bij Legal & Regulatory wordt gerekend op een vlak tot licht stijgend resultaat, onder meer door een moeizame vergelijkingsbasis.