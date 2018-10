Heijmans in 2019 verder met Wilhelminasluis

Gepubliceerd op | Views: 501

ROSMALEN (AFN) - Heijmans verwacht in februari weer verder te kunnen bouwen aan de Wilhelminasluis in Zaandam. Het bouwbedrijf heeft een intentieverklaring met de provincie Noord-Holland ondertekend over het bouwproject. Daarmee zetten ze een punt achter langdurige discussies over de sluis.

De twee partijen kregen in 2014 een verschil van inzicht, onder meer over het ontwerp en de oplopende kosten voor de vernieuwing van de Wilhelminasluis. Nadat gesprekken niets opleverden, werd de kwestie voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA). Met de intentieverklaring leggen Heijmans en de provincie zich neer bij de uitspraak van de RvA.

De RvA oordeelde onder andere dat Heijmans recht heeft op een extra vergoeding van 8 miljoen euro van Noord-Holland, omdat het ontwerp van de Wilhelminasluis duurder was uitgevallen. Die vergoeding was aanzienlijk lager dan het bedrag dat Heijmans wilde. Eerder kende de raad de provincie al het recht toe een boete van 2,7 miljoen te innen bij Heijmans wegens de vertraging van het bouwproject.

Heijmans verwacht de vernieuwing van de Wilhelminasluis in 2020 te hebben afgerond.