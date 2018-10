Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: obligaties

AMSTERDAM (AFN) - Fastnet heeft ruim 11 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van obligaties. Het bedrijf gebruikt de opbrengsten voor de verdere uitrol van zijn Europese netwerk van snellaadstations voor auto's.

De obligaties geven 6 procent rente over een periode van 5 jaar. Volgens Fastned hebben nu in totaal 5000 mensen geïnvesteerd in het bedrijf. In totaal telt Fastned nu 78 stations in Nederland en Duitsland. Daarnaast zijn er 15 stations in aanbouw.