Winst DSM neemt duikvlucht

Wat een negatieve kop boven artikel. En nog dom ook. Want een jaar geleden: “in de derdekwartaalcijfers wordt onder meer een boekwinst van zo'n 1,2 miljard euro verwerkt, die DSM behaalde op de verkoop van zijn resterende belang in het farmaceutisch bedrijf Patheon”. Maar dat is Iex weer vergeten. Als ze maar negatief kunnen doen dan zijn ze als de kippen (zonder kop) erbij.