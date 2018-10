'Grote claim tegen ABN AMRO om diamanten'

Gepubliceerd op | Views: 157 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Diamantair Eurostar Diamond Trader eist in een civiele zaak 672 miljoen dollar van ABN AMRO voor 'veroorzaakte schade'. Het bedrijf zegt tien jaar geleden door de bank voor een herfinanciering in een op het eiland Jersey gevestigde kredietval te zijn gelokt, zo schrijft De Telegraaf woensdag.

De krant bezit de dagvaarding die vorige week is ingediend bij de rechtbank in Antwerpen. ABN AMRO bevestigt dat een civiele zaak is aangespannen nadat een andere rechter toestemming gaf een onderpand voor een lening op te eisen. Eurostar beweert in de aanklacht dat hierin valsheid in geschrifte is gepleegd. Het beleid is ,,niet inhoudelijk in te gaan op zaken van cliënten'', stelt een ABN-woordvoerder, die alle aantijgingen tegen de krant ,,met klem weerspreekt''.