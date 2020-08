Apple en Tesla opvallende winnaars op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 416

NEW YORK (AFN) - De aandelen van techreus Apple en automaker Tesla blonken maandag uit op Wall Street. De iPhone-maker en de fabrikant van elektrische auto's voerden beiden een aandelensplitsing door en werden voor het eerst tegen de nieuwe prijzen verhandeld. Het algehele beeld op de aandelenbeurzen in New York was gemengd.

De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,8 procent in de min op 28.430,05 punten. De breed samengestelde S&P 500 eindigde 0,2 procent lager op 3500,31 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 11.775,46 punten.

Het aandeel Apple werd 3,4 procent meer waard. Het bedrijf gaf zijn aandeelhouders vier nieuwe aandelen in plaats van één oude. Bij Tesla was sprake van een koerswinst van 12,6 procent. Bij de automaker was de omruilverhouding vijf tegen één.

Verder was de blik gericht op Berkshire Hathaway, het investeringsfonds van superbelegger Warren Buffett, leverde 0,2 procent aan waarde in. Buffett stak geld in een vijftal grote Japanse handelshuizen.

In de Dow-Jonesindex was sinds maandag sprake van een nieuwe indeling. Zo werden cloudsoftwaremaker Salesforce (plus 0,6 procent), biotechnoloog Amgen (plus 0,1 procent) en industrieel concern Honeywell (min 1,7 procent) in de leidende index opgenomen. Oliebedrijf ExxonMobil (min 1,8 procent), farmaceut Pfizer (min 0,3 procent) en defensieconcern Raytheon Technologies (min 2 procent) moesten daarvoor wijken.

Softwareconcerns Microsoft en Oracle leverden tot 1,5 procent in. De bedrijven zijn in de markt voor de Amerikaanse tak van filmpjesapp TikTok van het Chinese ByteDance. Mogelijk dat strengere Chinese regels voor de uitvoer van bepaalde technologie het verkoopproces dwars zitten. Microsoft lijkt verder de voorkeur van politiek adviseurs in Washington te genieten. President Donald Trump zou een voorkeur hebben voor Oracle. Mede-oprichter Larry Ellison van dat concern is een van de weinige grote zakenlieden uit techhub Silicon Valley die openlijk Trump steunt.

Ook reageren de beurzen nog altijd op de woorden van Federal Reserve-baas Jerome Powell die vorige week aangaf dat de Amerikaanse centrale bank langer bereid is vast te houden aan de zeer lage rentetarieven.

De euro was 1,1932 dollar waard tegen 1,1944 bij het slot van de beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder en werd verhandeld voor 42,80 dollar. Brentolie zake 0,6 procent in prijs tot 45,56 dollar per vat.