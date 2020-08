Krapte blijft luchtvrachtvervoer beperken

Gepubliceerd op | Views: 208

GENÈVE (AFN) - Dat er minder vliegtuigen opstijgen blijft het aanbod van vrachtvervoer per vliegtuig dwarszitten. Volgens de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA zakte de vraag naar vrachtvluchten wereldwijd in juli met 13,5 procent op jaarbasis. Daarbij daalde de capaciteit met bijna een derde. Ten opzichte van juni is sprake van een lichte verbetering.

IATA-baas Alexandre de Juniac stelt dat de economische omstandigheden wat aan het verbeteren zijn. "Maar dat zien we nog niet volledig terug in de groeiende luchtvrachtzendingen." Hij wijst er tevens op dat de vraag naar vrachtvluchten veel sterker stijgt dan de vraag naar passagiersvluchten."

"Een van onze grootste uitdagingen blijft het voldoen aan de vraag met een sterk verminderde capaciteit", vervolgt hij. Als de grenzen gesloten blijven, het reizen wordt beperkt en de passagiersvloot aan de grond wordt gehouden, wordt het volgens hem een hele uitdaging voor de luchtvracht om de wereldeconomie in beweging te houden.