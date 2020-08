Negatieve hoofdrol voor banken en Philips op Damrak

Eind van de maand. Even de zaak 'oppoetsen'.

Of zou de aanstormende inflatie nu al zijn tol gaan eisen? De rente gaat stijgen ondanks de onderliggende prijsdeflatie die nog moet passeren. Met alle kennis en wetenschap die - zo men ons doet geloven- voor handen is, staan we voor een raadsel. Volgend jaar om deze tijd, krijgt iedereen gelijk "we wisten het wel", maar nu rijden we een economische mistbank in en draaien de autoradio wat harder. 'Fluiten in het donker'