Europese beurzen zakken in het rood

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden maandagmiddag in de min. Eerder op de dag waren er nog groene koersenborden. Op het Damrak stond Philips onder druk na het schrappen van een deel van een grote Amerikaanse order voor beademingsapparaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de opening op Wall Street 0,8 procent lager op 552,03 punten. De hoofdindex koerst af op een winst van enkele procenten in augustus. De MidKap leverde 0,4 procent in, tot 807,12 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,3 procent. In Londen hadden beleggers een vrije dag.

Philips verloor 2,9 procent bij de Amsterdamse hoofdfondsen. De Amerikaanse overheid schrapt een groot deel van een eerdere bestelling voor 43.000 beademingsapparaten van het zorgtechnologieconcern. Philips levert nu in totaal 12.300 van die apparaten. De rest van het contract komt te vervallen. Als gevolg van het opzeggen van het contract verlaagde Philips zijn prognose voor de winstmarge voor heel 2020.

Grootste stijger in de AEX was staalconcern ArcelorMittal met een winst van 3,9 procent. Verzekeraar ASR (min 7,4 procent) noteerde ex dividend. In de MidKap zette Eurocommercial Properties de opmars voort en was opnieuw koploper met een plus van 3 procent. Vrijdag won het vastgoedbedrijf al ruim 5 procent na een positief handelsbericht.

Ajax klom ruim 4 procent. De beursgenoteerde voetbalclub ontvangt naar verwachting zo'n 40 miljoen euro voor de transfer van Donny van de Beek naar Manchester United. Kiadis Pharma verloor 1,5 procent na de presentatie van nieuwe testresultaten van de biotechnoloog.

In Parijs dikte Suez 17,2 procent aan. Het Franse nutsbedrijf Veolia (plus 5,5 procent) wil voor 2,9 miljard euro een groot belang kopen in zijn Franse branchegenoot. Dat belang van bijna 30 procent is nu nog in handen van het Franse energieconcern Engie (plus 4,4 procent). Als de aankoop succesvol verloopt, brengt Veolia een bod uit op heel Suez.

Nestlé won 0,3 procent in Zürich. Het Zwitserse voedingsmiddelenbedrijf neemt biofarmaceut Aimmune Therapeutics over. De deal geeft Aimmune, dat middelen ontwikkelt tegen voedselallergieën, een waarde van ongeveer 2,6 miljard dollar.

De euro was 1,1935 dollar waard tegen 1,1902 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer 43,12 dollar. Brentolie klom 0,3 procent in prijs tot 45,95 dollar per vat.