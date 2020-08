Wall Street blijft bij opening dicht bij huis

Gepubliceerd op | Views: 169

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag met kleine verschillen aan de dag begonnen. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq zijn op koers voor hun beste maand augustus sinds 1984, waarbij een groot deel van de winst veroorzaakt werd door hoop op vaccins tegen corona en geneesmiddelen voor de behandeling van Covid-19. Verder reageren de beurzen nog altijd op de woorden van Federal Reserve-baas Jerome Powell die vorige week aangaf dat de Amerikaanse centrale bank langer bereid is vast te houden aan de zeer lage rentetarieven.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handelen 0,2 procent in de min op 28.605 punten. De breed samengestelde S&P 500 stond een fractie lager op 3507 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 11.729 punten.

De aandacht op Wall Street gaat onder meer uit naar Apple en Tesla. De iPhone-maker en de fabrikant van elektrische auto's hebben beide een aandelensplitsing doorgevoerd en worden voor het eerst tegen de nieuwe prijzen verhandeld. Apple (plus 2,9 procent) gaf zijn aandeelhouders vier nieuwe aandelen in plaats van één oude, bij Tesla (plus 1,1 procent) ging het om vijf stukken in ruil voor één.

De aandelensplitsing van Apple had ook gevolgen voor de Dow-Jonesindex. Die wordt opgeschud met de opname van cloudsoftwaremaker Salesforce (plus 0,9 procent), biotechnoloog Amgen (min 0,5 procent) en industrieel concern Honeywell (min 0,3 procent). Oliebedrijf ExxonMobil (min 1,2 procent), farmaceut Pfizer (min 0,3 procent) en defensieconcern Raytheon Technologies (plus 1 procent) moeten daarvoor plaats maken.