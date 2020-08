Ongekende krimp economie India door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 741 | Onderwerpen: India

MUMBAI (AFN/BLOOMBERG) - De economie van India heeft in het tweede kwartaal een historische krimp van 23,9 procent in vergelijking met een jaar eerder laten zien. De Indiase economie, een van de grootste van Azië, werd keihard getroffen door de uitbraak van het coronavirus en de omvangrijke lockdownmaatregelen tegen de pandemie die het openbare leven voor een groot deel lam legden.

Het is de sterkste neergang sinds het begin van de kwartaalmetingen in 1996, aldus de Indiase overheid. Het cijfer viel bovendien beduidend slechter uit dan verwacht, want economen hadden in doorsnee op een min van 18 procent gerekend.

In vrijwel alle economische sectoren ging het slecht, zoals in de bouw, mijnbouw, handel, industrie, toerisme en de financiële sector. Alleen in de landbouw was groei te zien. India ligt nu op koers voor de eerste jaarlijkse krimp van de economie in meer dan veertig jaar. Om de economie te stimuleren heeft de Indiase centrale bank de rente dit jaar meerdere keren verlaagd en kondigde de overheid steunpakketten aan.

Inmiddels is India een epicentrum voor nieuwe coronabesmettingen aan het worden. Zondag werd melding gemaakt van meer dan 78.000 nieuwe besmettingen. Het totaal aantal besmettingen in het land met ruim 1,3 miljard inwoners nadert de 4 miljoen.