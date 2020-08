'Opzeggen contract Philips door VS is negatief'

Gepubliceerd op | Views: 910 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Het opzeggen van een groot deel van een eerdere bestelling voor 43.000 beademingsapparaten van Philips door de Amerikaanse overheid is negatief. Dat liet ING weten in een reactie. Philips levert nu in totaal 12.300 van die apparaten aan het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid. De rest van het contract komt te vervallen.

Met de oorspronkelijke deal was in totaal bijna 647 miljoen dollar gemoeid. ING zegt dat het ministerie waarschijnlijk nu wel genoeg apparaten heeft en dat daarom het contract wordt opgezegd. Mogelijk kunnen er vergoedingen voor bepaalde onkosten voor Philips komen, aldus de bank. Als gevolg van het opzeggen van het contract verlaagde Philips zijn prognose voor de winstmarge voor heel 2020.

ING heeft een hold-advies voor Philips met een koersdoel van 48 euro. Het aandeel noteerde maandag omstreeks 09.50 uur een min van 0,7 procent op 40,81 euro.