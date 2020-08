Turkse economie krimpt minder hard dan verwacht

Gepubliceerd op | Views: 520

ISTANBUL (AFN/BLOOMERG) - De Turkse economie kromp in het tweede kwartaal het hardst in ruim tien jaar maar toch was dat beter dan economen hadden verwacht. De regering van president Recep Tayyip Erdogan hield de schade van de coronacrisis onder meer beperkt dankzij een stimuleringspakket.

Het Turkse bruto binnenlands product (bbp) daalde in de drie maanden tot eind juni met 9,9 procent op jaarbasis. Economen hadden gemiddeld op een krimp met 10,7 procent gerekend. Turkije presteerde beter dan veel andere opkomende economieën in de coronacrisis. Dat komt door een combinatie van renteverlagingen, fiscale uitgaven en door de overheid gesponsorde kredietverstrekking.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat het Turkse bbp over het hele jaar met 5 procent daalt. De Turken zijn zelf een stuk optimistischer. Zij schatten in dat de economische situatie in heel 2020 uitkomt tussen een kleine krimp of zelfs een kleine groei.