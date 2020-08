Nutsbedrijf Veolia wil groot belang in branchegenoot Suez kopen

Gepubliceerd op | Views: 39 | Onderwerpen: energie

PARIJS (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Het Franse nutsbedrijf Veolia wil voor 2,9 miljard euro een groot belang kopen in zijn Franse branchegenoot Suez. Dat belang van bijna 30 procent is nu nog in handen van het Franse energieconcern Engie. Als de aankoop succesvol verloopt, brengt Veolia een bod uit op heel Suez.

Veolia en Suez zijn actief met bijvoorbeeld waterzuivering en afvalverwerking. Door samen te gaan zou een wereldspeler ontstaan op dat gebied. Volgens Veolia-topman Antoine Frerot vullen de twee bedrijven elkaar erg goed aan en kunnen honderden miljoenen euro's worden bespaard bij een samengaan. Er zouden geen gevolgen zijn voor werkgelegenheid in Frankrijk door een deal, aldus Veolia. In 2012 liepen gesprekken over een fusie tussen beide bedrijven nog stuk.

Veolia biedt 15,50 euro per aandeel voor het belang dat Engie bezit in Suez, een premie van 27 procent op de slotkoers van Suez op vrijdag. Engie zei het voorstel te gaan bestuderen. De Franse overheid is een grote aandeelhouder van Engie en heeft dus ook een stem in een mogelijke deal met Veolia.