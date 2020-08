VS schrappen groot deel bestelling beademingsapparaten Philips

quote: BalletjeBalletje schreef op 31 augustus 2020 08:33:

Huh kan dat zomaar???



Je geeft Philips opdracht om 43.000 apparaten te produceren, en halverwege cancel je de bestelling???





Je kunt er wel stennis over schoppen , en Philips zou zeker juridisch een zaak hebben, maar in het Amerika onder Trump( en het ziet erna uit dat met zijn aanstaande herverkiezing hij alleen maar machtiger wordt) kun je het je niet permitteren om hem tegen je te hebben. Ik hoorde ook dat Oracle inmiddels de meest kansrijke gegadigde is om Tik Tok over te nemen en dat gaat ze waarschijnlijk nog lukken nu topman en oprichter Larry Ellison een van de weinige “vrienden” / supporters ( ook financieel natuurlijk)Van Trump is in Silicon Valley is en deze uiteindelijk over elke andere overnamekandidaat zijn veto kan uitspreken ook al is het alleen uit persoonlijke rancune !