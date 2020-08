Nestlé koopt fabrikant van middelen tegen voedselallergieën

Gepubliceerd op | Views: 390

VEVEY (AFN) - Voedingsmiddelenbedrijf Nestlé neemt biofarmaceut Aimmune Therapeutics over. Dat bedrijf ontwikkelt middelen tegen voedselallergieën. De deal geeft Aimmune een waarde van ongeveer 2,6 miljard dollar.

Aimmune heeft Palforzia ontwikkeld, een behandeling voor voedselallergie. Die zou helpen bij het verminderen van de ernst en frequentie van allergische reacties van kinderen op pinda's. Het is door de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA goedgekeurd.

"Samen met Aimmune zullen we in staat zijn om een ​​breed scala aan oplossingen aan te bieden die het leven van mensen met voedselallergieën over de hele wereld kunnen veranderen", zegt topman Greg Behar van Nestlé Health Science. Volgens Nestlé lijden wereldwijd tot 240 miljoen mensen aan een voedselallergie, waarvan een pinda-allergie de meest voorkomende is.

Nestlé had al een belang van ruim 25 procent in het aan de Nasdaq genoteerde Aimmune. Het gigantische levensmiddelenbedrijf biedt 34,5 dollar per aandeel Aimmune, ruim 20 dollar boven de laatste slotkoers. Naar verwachting wordt de overname eind dit jaar afgerond.