Ben in Maastricht door deze toko gelopen vorige week. Een onsamenhangend gebeuren vond ik het maar. De zogenaamde aanbiedingen konden ze beter aan de kledingbank doneren en de huidige collectie was minuscuul en zwaar overpriced. Ook het personeel liep er ongemotiveerd bij. Leek wel een sociale werkvoorziening daar. Ik heb toen al grote vraagtekens gezet bij het bedrijfsmodel en de huidige situatie was voor mij voorspelbaar. Daar heb ik geen manager voor nodig.