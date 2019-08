Onrust rond warenhuisketen Hudson's Bay

Gepubliceerd op | Views: 2

AMSTERDAM (AFN) - Hudson's Bay lijkt Nederland definitief de rug toe te keren. De warenhuisketen heeft collectief ontslag aangevraagd voor het hele personeel en aan het eind van het jaar sluiten de deuren, zo weten vakbonden CNV Vakmensen en De Unie. Maar Hudson's Bay zelf houdt de lippen op elkaar en wil de stap bevestigen noch ontkennen.

Hudson's Bay voert momenteel gesprekken met de aandeelhouders, aldus een woordvoerster. Tot het moment dat daar een uitkomst van is, zal er niet inhoudelijk worden gereageerd", aldus een woordvoerster. Het Financieele Dagblad bracht eerder documenten naar buiten waaruit een vertrek eind 2019 zou blijken.

"Vanwege de langdurig financieel onhoudbare situatie hebben de aandeelhouders in HBC (Hudson's Bay Company) besloten de verdere financiering in HBC te staken en de winkels in Nederland te sluiten per eind 2019", valt volgens het FD te lezen in een brief namens HBC, de eigenaar van de Nederlandse winkels. "Dit betekent dat HBC een collectief ontslag zal gaan voorbereiden in verband met het beëindigen van de arbeidsovereenkomsten van alle medewerkers van HBC."

Enorm wrang

De bonden zijn afgelopen week op de hoogte gesteld, zo laten ze weten. Hudson's Bay wil dat niet bevestigen. Volgens bestuurder Jacqueline Twerda van CNV Vakmensen is vertrek van Hudson's Bay nauwelijks een verrassing, maar wel een bitter einde voor de ruim 1400 medewerkers. Casteleijn van De Unie noemt de klap voor het personeel "enorm wrang". Hij wijst er daarbij op dat er ook oud-medewerkers van V&D bij zitten, die nu voor de tweede keer in korte tijd ontslagen worden. "Dat is heel zuur", aldus Casteleijn die wel een voorschot neemt op een goed sociaal plan.

Bij de vijftien warenhuizen en het hoofdkantoor zijn 1424 medewerkers in dienst, waarvoor een afvloeiingsregeling in de maak is. Het gaat daarbij om vaste en tijdelijke medewerkers en de ontslagdatum is 31 december 2019.

Het gaat al lange tijd niet goed met Hudson's Bay in Nederland. Bij het bedrijf werd in juni een financieel adviseur ingehuurd om de opties voor de vijftien winkels in Nederland te bekijken omdat er niet naar verwachting wordt gepresteerd. Daarbij gaf Hudson's Bay aan mogelijk winkels te gaan sluiten. De warenhuisketen opende in 2017 de eerste winkels in Nederland. De keten trok onder meer in verschillende locaties waar voorheen winkels van het failliete V&D zaten.