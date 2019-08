Nieuwe importheffingen VS voor Chinese waar

Wie het laatst lacht, lacht het best. Humpty Trumpy maar denken dat hij het is, maar de Chinezen piesen de Yanks uiteindelijk tegen de schenen. De Chinezen willen hun eigen economie natuurlijk ook graag draaiende houden, maar hebben meer geduld. Bovendien een centraal geleide economie.



Niet dat alles zo fijn is of gaat in China, maar ze zijn er minder verwend dan in de US. De verkwistende yanks gaan er nog een zware pijp aan roken. Helaas trekken ze Europa mee.