Lagarde praat met Argentijnse minister

WASHINGTON (AFN) - Voorzitter Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) praat begin volgende week met de Argentijnse minister van financiën Nicolás Dujovne. Daarmee moet versnelde hulp van het IMF aan Argentinië dichterbij worden gebracht. Het IMF laat bovendien weten volledig achter Argentinië te staan.

Het Zuid-Amerikaanse land en het IMF zijn al enige tijd in gesprek over steun en de voorwaarden daarvan. Zo vroeg Argentinië het IMF om een al eerder toegezegd noodkrediet van 50 miljard dollar versneld uit te keren. Dat is volgens de Argentijnse president Mauricio Macri nodig om financieringen voor 2019 veilig te stellen en een nieuwe crisis in zijn land te voorkomen.

De Argentijnen hebben het geld onder meer nodig om de waardedaling van de peso te stoppen. De koers van de munt is al flink gekelderd. Tegelijk lopen de prijzen voor consumenten stevig op en gaat het vertrouwen van investeerders in de Argentijnse economie alsmaar verder omlaag.

Stroomversnelling

Argentinië is in een crisis geraakt door onder meer een zware droogte begin dit jaar die veel gevolgen had voor de landbouwsector. Bovendien heeft het land te maken met hoge rentes en bezuinigingen door de overheid. Onder meer subsidies voor nutsbedrijven werden geschrapt, wat leidde tot hogere prijzen voor water en gas en een hogere inflatie. Investeringen van buitenaf bleven tegelijkertijd uit.

De afgelopen periode is de crisis in Argentinië in een stroomversnelling geraakt. De centrale bank verhoogde de rente in het Zuid-Amerikaanse land in enkele stappen tot 60 procent. Het was de bedoeling de vrije val van de peso en de tot 31 procent opgelopen inflatie daarmee onder controle te brengen.