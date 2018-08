Boskalis gaat Brits windpark bekabelen

Gepubliceerd op | Views: 350

PAPENDRECHT (AFN) - Boskalis heeft een opdracht gekregen voor het bekabelen van het Britse windpark Triton Knoll. De baggeraar en maritiem dienstverlener was een jaar geleden al als voorkeursleverancier gekozen voor het windpark in de Noordzee. Met de opdracht is ongeveer 90 miljoen euro gemoeid.

Voor het windpark gaat Boskalis in 2020 twee 50 kilometer lange exportkabels aanleggen. Ook de kabels van de windmolens naar een tussenstation worden door het bedrijf geplaatst. Boskalis werkt voor het project samen met NKT Cables.