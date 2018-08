Europese beurzen in de min

Gepubliceerd op | Views: 858 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen stonden vrijdag eensgezind in het rood. De vrees voor een verdere escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China zorgde verder voor een negatieve stemming bij beleggers. In Amsterdam kreeg vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties een tik na publicatie van de resultaten. Ook Air France-KLM ging weer flink naar beneden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde halverwege de middag 0,7 procent lager op 559,33 punten. De MidKap daalde 1 procent tot 786,40 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 1,2 procent.

Donald Trump lijkt niet van plan om zijn toon te matigen in de handelsstrijd met China. De Amerikaanse president dreigde eerder al voor nog eens 200 miljard dollar aan heffingen op Chinese producten op te leggen. Volgens ingewijden zou die maatregel al volgende week in werking kunnen treden.

DSM

Eurocommercial Properties was de grootste daler bij de middelgrote fondsen met een verlies van 5,5 procent, ondanks een hoger resultaat in zijn gebroken boekjaar. In de MidKap behoorde Air France-KLM tot de staartgroep met een min van 3,8 procent. Kepler Cheuvreux verlaagde het advies voor de luchtvaartcombinatie. Het aandeel zakte een dag eerder al ruim 7 procent na nieuwe stakingsdreigingen bij Air France.

DSM sloot de rij in de AEX met een verlies van 2 procent. De stijgers werden aangevoerd door ASR en Gemalto, die 0,8 procent omhoog gingen. Volgens laatstgenoemde digitaal beveiliger, die wordt overgenomen door het Franse technologiebedrijf Thales, lagen de resultaten in de eerste jaarhelft in lijn met de verwachtingen.

Whitbread

De Europese autofabrikanten stonden onder druk nadat Trump het aanbod van de Europese Unie om alle tarieven voor auto's te schrappen verwierp. Volgens de Amerikaanse president was het aanbod "niet goed genoeg". Volkswagen, BMW en Daimler verloren tot 1,3 procent.

Whitbread maakte een koerssprong van bijna 17 procent in Londen. De Amerikaanse frisdrankproducent Coca-Cola koopt de Britse koffieketen Costa van de hotel-, coffeeshop- en restauranteigenaar. De deal heeft een waarde van bijna 4,4 miljard euro.

Euro

In Parijs zakte Engie 2,7 procent. De herstart van twee van de vier reactoren van de kerncentrale in het Belgische Doel is uitgesteld. De Franse supermarktketen Casino kreeg stevige klappen met een min van 12 procent. Het bedrijf werd afgerekend op de slechte economische situatie in voor het bedrijf belangrijke opkomende markten. Door de forse daling werd de handel in het aandeel zelfs even stilgelegd.

De euro was 1,1633 dollar waard, tegen 1,1647 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 70,03 dollar. De prijs van Brentolie daalde 0,2 procent tot 77,60 dollar per vat.